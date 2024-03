Lula assina MP que libera R$ 1 bilhão para ações voltadas aos Yanomami

Ministério dos Povos Indígenas recebe maior parte de verba. As verbas liberadas serão divididas entre sete ministérios:

Ministério dos Povos Indígenas receberá R$ 455 milhões;

Ministério da Defesa fica com R$ 309,8 milhões, destinados à proteção da terra indígena;

Ministério do Meio Ambiente receberá R$ 107 milhões;

Ministério do Desenvolvimento Social recebe R$ 75 milhões;

ministérios dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Agrário ficam com R$ 20 milhões cada;

Ministério da Pesca fica com R$ 14 milhões.

Mortes em território Yanomami

O Ministério da Saúde registrou 308 mortes na Terra Indígena Yanomami nos primeiros 11 meses de 2023. O dado mais recente vai até o dia 30 de novembro e não conta os casos de dezembro. Em 2022, segundo a pasta, foram 343 mortes no total.

Das 308 vítimas, mais da metade (162) são crianças de 0 a 4 anos. Destas, 104 eram bebês de até um ano --mais de um terço dos casos.



A mortalidade infantil no território yanomami é comparável à dos países com os piores índices do mundo. Em 2020, ano mais recente com o dado disponível, a taxa de bebês mortos com menos de um ano foi de 114,3 para cada mil nascidos vivos, quase dez vezes mais que a do Brasil (11,5).



O número de mortes no território cresceu no segundo semestre do ano passado. Até 23 de junho, segundo o governo, foram registradas 136 mortes, e nos cinco meses seguintes foram mais 172 ocorrências. Casos de malária, gripe e doenças diarreicas também cresceram na segunda metade de 2023.

Entidades de defesa dos indígenas veem falta de articulação no governo brasileiro. Para o ISA (Instituto Socioambiental), que publicou um relatório sobre a persistência dos problemas na região, a expulsão dos garimpeiros, no começo de 2023, não foi seguida de um trabalho coordenado para estabilizar a situação.