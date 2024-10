'Um contador de histórias': Kotscho abre série de livros sobre jornalismo

O jornalista e colunista do UOL Ricardo Kotscho, com mais de 60 anos dedicados à profissão, compartilha suas histórias no livro "Memória do Jornalismo Brasileiro Contemporâneo", escrito por Lira Neto.

O livro sobre a carreira de Kotscho abre uma série de publicações do Centro de Memória do IREE (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa). O objetivo é contar a história da imprensa brasileira, em que jornalistas compartilham sua trajetória e experiências.

O primeiro livro é "Ricardo Kotscho, um contador de histórias" —a versão digital já está disponível na Amazon. O jornalista de 76 anos contou ao seu colega de profissão Lira Neto, 60, momentos que marcaram sua trajetória profissional e pessoal.