Novas ameaças de atentado a Brasília apodrecem chance de anistiar golpistas

E, um dia antes, o advogado Fabrízio Domingues Ferreira ameaçou explodir as sedes da Polícia Militar e da Polícia Federal no Distrito Federal, e disse que já estaria com as bombas. A PM não encontrou explosivos com ele e apontou que estava em surto psicótico.

Esses dois casos e o de Francisco precisam ser usado como exemplos do que brota quando punições rigorosas não são dadas a líderes de movimentos contra a democracia e quando o Estado decide passar pano a tentativas de golpes de Estado.

Do ponto de vista político, pouco importa eles tinham problemas mentais ou se estavam profundamente perturbados, pois foram inspirados por outras tentativas de golpe e de atentado. E se esses casos não forem tratados com a gravidade que merecem, seus planejamentos vão incentivar mais patifes e malucos que podem ter sucesso no futuro.

Desde fevereiro deste ano, Jair Bolsonaro tem pautado o tema da anistia aos "pobres coitados do 8 de janeiro". Usando a solidariedade aos seus seguidores como justificativa, ele defende, na prática, um projeto de lei que pode beneficiá-lo. Hoje, é indiciado por uma tentativa de golpe de Estado que teve no 8 de janeiro uma de suas peças.

Sob a justificativa de "pacificar" o país, tenta convencer a turma que faltou às aulas de História que o melhor é um arranjo para não puni-lo pelos crimes que cometeu. Mas a ideia só vem sendo bem aceita entre os que estão alinhado ao extremismo no Congresso.

Bolsonaristas mais radicais continuavam defendendo a anistia a todo o custo, contando com a perda de memória da maioria da população. Como aqui já disse, a Justiça tem um papel fundamental de interromper esse ciclo, mandando os líderes do golpismo para a cadeia.