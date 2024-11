PF convoca Mauro Cid a prestar novo depoimento na próxima terça-feira

Bittencourt disse ao UOL que o depoimento será para "colmatar alguma lacuna que interessa à Policia Federal". O advogado também afirmou que "a defesa está sempre disposta a colaborar com as investigações", declarou.

Delação premiada

Cid contou à PF sobre minuta do golpe. Em reportagem do colunista Talento Aguirre, o UOL revelou o conteúdo da colaboração premiada do ex-ajudante de ordens. O tenente-coronel relatou que, logo após a derrota no segundo turno da eleição em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu das mãos do assessor Filipe Martins uma minuta de decreto para convocar novas eleições. O texto incluía a prisão de adversários.

Bolsonaro submeteu o teor do documento a militares de alta patente. Segundo o relato de Cid, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, manifestou-se favoravelmente ao plano golpista durante as conversas de bastidores, mas não conseguiu a adesão do Alto Comando das Forças Armadas.