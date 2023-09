Dupla Sena: Prêmio acumula e chega a R$ 3,7 milhões; confira as dezenas

Ninguém acertou as dezenas sorteadas hoje no concurso 2573 da Dupla Sena.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram: 10-21-28-30-41-43.

Dez apostas acertaram cinco números e levam R$ 5.622,40.

496 jogos vencedores com quatro dezenas ganham R$ 129,54.

10.007 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 3,21.

Segundo sorteio:

As dezenas sorteadas foram 14-15-19-31-34-44.

Houve 17 apostas com cinco acertos; cada uma leva R$ 2.976,57.

589 apostas acertaram quatro números e recebem R$ 109,09.

12.044 jogos vencedores fizeram três acertos e ganham R$ 2,66.

O próximo concurso será realizado na sexta, com prêmio estimado de R$ 3,7 milhões.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 2,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 17,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 12.512,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 2,50), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 17,50), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 12,5 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.