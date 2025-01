Menina que dançou 'Let It Go' após última quimioterapia morre aos sete anos

A menina Yara Rohsner, 7, que ficou conhecida após vencer o câncer e fazer uma "performance" em um hospital de Brasília morreu por complicações da doença nesse domingo (5).

O que aconteceu

Yara fazia tratamento no Penn State Children's Hospital, na Pensilvânia, e a morte foi comunicada pela família nas redes sociais. "Yara não perdeu a batalha, ao contrário, cumpriu uma bela missão. Yaya foi a chave que abriu muitas portas e, principalmente, curou corações feridos.", afirmou Luiza Rohsner, prima da criança, em publicação nas redes sociais.

Vídeo de Yara ficou famoso em 2022. Quando a menina tinha quatro anos, um vídeo dela cantando a música "Let It Go" após a cura parcial do neuroblastoma viralizou nas redes sociais. A menina foi tratada no Hospital da Criança de Brasília e dançou pelos corredores após saber que o tratamento estava no fim.