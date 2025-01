Trudeau renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Canadá

Crise política motivou renúncia

Decisão de deixar o cargo ocorre antes de uma reunião de emergência com legisladores liberais, que aconteceria nesta quarta-feira (8). Um número crescente de parlamentares liberais pediram publicamente desde dezembro que Trudeau renunciasse, alarmados por pesquisas pessimistas em relação à atuação do político.

Trudeau abre mão do cargo de líder do Partido Liberal do Canadá após nove anos. A saída dele deixa a legenda sem um chefe permanente em um momento em que projeções mostram uma possível derrota nas eleições de outubro.

A crise envolvendo o mandato de Trudeau se aprofundou em dezembro de 2024. Naquele mês, a ministra das Finanças do Canadá e vicê-premiê, Chrystia Freeland, pediu demissão após entrar em conflito com o primeiro-ministro em questões que incluíam como lidar com possíveis tarifas dos EUA.

A renúncia de Freeland gerou uma das maiores crises que Trudeau enfrentou desde que assumiu o poder em novembro de 2015. Além disso, também o deixou sem uma aliada importante no momento em que caminha para perder a próxima eleição para os conservadores.

Com minoria no Parlamento, Trudeau se viu frente a um descontentamento crescente em sua própria bancada. Sua popularidade foi abalada e ele foi acusado de ser o responsável pela inflação, crise de moradia e deterioração dos serviços públicos no país.