Marrakech, a 'cidade ocre' vítima do terremoto no Marrocos

- Centro turístico -

Localizada no centro-sul do país, Marrakech está entre as cinco principais cidades em termos de população, atrás de Casablanca e Tânger, com quase um milhão de habitantes (dados de um censo de 2020).

Mas é sobretudo o primeiro destino turístico do Marrocos. Recebe mais de dois milhões de turistas todos os anos, que vêm visitar a cidade e seus arredores, mas também para explorar a vizinha Cordilheira do Atlas.

A sua medina, ou cidade velha - uma das maiores do norte da África - estende-se por 700 hectares. Contém tesouros arquitetônicos como a mesquita Koutoubia e seu minarete de 77 metros de altura. Esta medina foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985.

- Famosa praça Jemaa el-Fna -

Com seus domadores de macacos, comerciantes e vendedores de suco, a praça Jemaa el-Fna é o coração pulsante de Marrakech.