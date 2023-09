Chile recorda os 50 anos do golpe de Pinochet sem curar suas feridas

- Recordação amarga -

A ex-presidente Michelle Bachelet (2006-2010 e 2014-2018) pediu à oposição de direita uma visão mais ampla, em meio à tensão que caracterizou o 50º aniversário do golpe de Estado no Chile.

"Como país, precisamos continuar refletindo e aprendendo com as lições do passado, porque teme-se que, quando há um grau significativo de polarização - como já disse, a política está um pouco tóxica -, o risco de um olhar breve e mesquinho não nos faz bem", disse Bachelet, que foi torturada durante a ditadura e é filha de um general da Força Aérea que morreu depois de também ter sido torturado.

Os eventos desta segunda-feira contam com a presença dos presidentes do México, Andrés López Obrador; da Colômbia, Gustavo Petro; da Bolívia, Luis Arce, e do Uruguai, Luis Lacalle Pou. Também comparecem ex-presidentes, como o uruguaio José "Pepe" Mujica, o colombiano Juan Manuel Santos, além do ex-chefe do governo espanhol Felipe González e da presidente da associação Avós da Praça de Maio, Estela de Carlotto.

A oposição de direita se absteve de aderir ao compromisso de "defender a democracia das ameaças autoritárias" promovido pelo presidente, que foi assinado pelos quatro ex-presidentes do período democrático vivos. Essa declaração estará disponível para todos os convidados assinarem.