Um admirador de Bolsonaro, fraude e caos: o colapso de Moçambique

Mondlane, um pastor evangélico que faz suas lives nas redes sociais a partir do exterior para fugir da Justiça, afirma ser um admirador do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em uma recente coluna, o escritor José Eduardo Agualusa explicou que "Mondlane tem sido apoiado por igrejas evangélicas brasileiras". "Num vídeo disponível na internet não só agradece a uma destas igrejas, como presta homenagem a Jair Bolsonaro", escreveu.

Mondlane chamou o ex-presidente brasileiro de "homem de Deus" e "esperança do Brasil". Ele também comemorou a vitória de Donald Trump por "proteger os valores morais da América".

De acordo com os documentos do governo brasileiro, a crise aumentou quando, em 19 de outubro, dois representantes do partido Podemos, aliado da oposição, foram mortos a tiros.

As autoridades, logo depois, anunciaram a vitória do candidato do governo com 70,7% dos votos. Mondlane teria ficado com apenas 20,3%. O partido Podemos disse que deveria ter 138 dos 250 assentos no parlamento, em vez dos 31 que a comissão eleitoral disse ter conquistado.

Mondlane afirmou repetidamente que venceu e pediu que seus partidários saíssem às ruas. Isso levou a economia a uma quase paralisação, incluindo o fechamento da fronteira e a interrupção do comércio com a África do Sul.