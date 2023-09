ChatGPT será capaz de receber comandos por voz e imagens

"Tire uma foto de um local emblemático durante uma viagem e tenha uma conversa ao vivo sobre o que tem de interessante", acrescentou.

Os exemplos sobre como as novas funções podem ser usadas incluem tirar uma foto do interior de uma geladeira para obter sugestões de receitas ou fotografar os deveres de matemática de uma criança para receber ajuda resolvendo os problemas.

As funções de voz e imagem serão implementadas para usuários do ChatGPT Plus e Enterprise nas próximas semanas e, eventualmente, serão desenvolvidas para os sistemas operacionais móveis da Apple e do Google, de acordo com a OpenAI.

Segundo a empresa, as interações com a fala tornaram-se mais realistas ao contar com vozes de atores.

Os programas de IA generativa, chamados assim por sua capacidade de criar textos, imagens ou conteúdos complexos a partir de dados já existentes, ficaram famosos no ano passado com a habilidade do ChatGPT para gerar ensaios, poemas e conversas a partir de breves indicações.

Gigantes da tecnologia como Google, Meta e Microsoft competem para entrar na era da IA generativa, enquanto tentam evitar os potenciais perigos dessa tecnologia, como a desinformação e os crimes cibernéticos.