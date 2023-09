Epic Games, criadora do Fortnite, demite 16% de sua força de trabalho

A Epic Games, criadora do popular jogo Fortnite, anunciou, nesta quinta-feira (28), mais de 800 demissões como parte de um plano de redução de custos, embora continue gastando dinheiro em sua batalha legal contra a Apple e o Google.

A Epic demitirá cerca de 830 pessoas, o que representa 16% de sua força de trabalho, de acordo com a cópia de um e-mail enviado aos funcionários pelo CEO, Tim Sweeney, e publicado no site da empresa.

"Há algum tempo estamos gastando muito mais dinheiro do que ganhamos, investindo no próximo lançamento da Epic e no crescimento do Fortnite como um ecossistema para criadores, inspirado no metaverso", disse Sweeney aos funcionários.