Bombardeio russo em velório na Ucrânia deixa ao menos 51 mortos

Zelensky, que estava em uma cúpula europeia na Espanha, condenou o bombardeio nas redes sociais, denunciando um "ataque terrorista completamente deliberado".

O ministro ucraniano da Defesa, Rustem Umerov, afirmou que o bombardeio é a prova de que a Ucrânia precisa de mais defesas aéreas "para se proteger do terror".

"Estamos discutindo isso com nossos parceiros", disse ele.

A coordenadora humanitária da ONU para a Ucrânia, Denise Brown, declarou-se "horrorizada" com o ataque. "As imagens vindas desta aldeia, onde vivem pouco mais de 300 pessoas, são absolutamente horríveis", escreveu Brown em nota.

As forças russas capturaram grandes trechos de território na região de Kharkiv nos primeiros dias da invasão, que começou em fevereiro de 2022.

Desde então, as forças ucranianas recuperaram grande parte do território fronteiriço durante uma ofensiva relâmpago lançada no final do ano passado, mas a capital regional, também chamada de Kharkiv, ainda é alvo de bombardeios frequentes.