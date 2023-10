Polícia investiga se médicos foram executados por 'engano' no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando se três médicos assassinados na quinta-feira foram baleados por "engano", no meio de um conflito entre traficantes de drogas e milícias na zona oeste da cidade, informaram as autoridades nesta sexta-feira (6).

Os investigadores suspeitam que os assassinos foram posteriormente executados por seus próprios comparsas, como forma de "punição" por terem confundido o alvo do ataque.

Renato Torres, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, disse, em coletiva de imprensa, que "todas as provas" até agora "levam à primeira linha de investigação", segundo a qual um dos médicos teria sido confundido com um integrante de uma milícia.