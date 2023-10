Israel forma governo de emergência em plena guerra com o Hamas

O principal líder da oposição em Israel, Yair Lapid, não integra a aliança, embora o comunicado tenha informado que ele tem "reservado" um lugar no gabinete de guerra.

O anúncio ocorre cinco dias depois da ofensiva lançada contra Israel pelo Hamas a partir da Faixa de Gaza, governada desde 2007 pelo movimento islamita palestino.

O ataque por terra, mar e ar deixou mais de 1.200 mortos do lado israelense, entre eles 169 soldados, segundo o exército, assim como centenas de civis, massacrados pelos islamitas em cooperativas agrícolas e em uma festa.

Dezenas de pessoas também constam como desaparecidas ou foram feitas reféns pelo Hamas.

Israel respondeu ao ataque bombardeando Gaza, mobilizou 300.000 reservistas e enviou dezenas de milhares de soldados em torno do enclave e para a fronteira norte com o Líbano, onde nesta quarta-feira voltou a trocar tiros com o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah, aliado do Hamas.

Em Gaza, até agora ao menos 1.055 pessoas morreram e 5.184 ficaram feridas nos bombardeios israelenses, segundo autoridades locais.