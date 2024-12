Adolescente morto em Jericoacoara fez gesto de facção sem saber, diz pai

Polícia não confirma que Henrique foi morto por fazer o símbolo na foto. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará, mas até o momento ninguém foi preso. No mundo do crime, o gesto do número "três" com as mãos seria uma referência à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, que tem origem em São Paulo, mas com atuação nacional.

Entenda o caso

Henrique Marques de Jesus desapareceu entre a madrugada de segunda (16) e terça-feira (17). O jovem viajava de férias com o pai. Segundo Danilo, os dois estavam na Vila de Jericoacoara, principal ponto turístico do Ceará, quando o filho disse que iria para o hotel descansar.

No percurso de volta para o hotel, Henrique teria sido sequestrado. "Quando eu voltei para o hotel não encontrei mais o meu filho. Passei a buscar em todos os lugares, refiz o percurso, e vi que tinham várias câmeras do comércio local que poderiam ter flagrado algo. Fui até um dos locais, e pedi as imagens. Agora é tarde, já encontraram ele morto", disse o pai ao UOL.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o adolescente é carregado por pelo menos sete pessoas. Os suspeitos aparecem com a vítima entre as vielas estreitas da vila. Nas imagens, é possível ver a vítima aparentemente rendida. Imagens nas redes sociais foram publicadas para ajudar nas buscas do desaparecido.