Milhares marcham em Copacabana em apoio a Israel

Mais de mil pessoas marcharam neste domingo (15) na praia de Copacabana em apoio a Israel, que está em guerra há nove dias na Faixa de Gaza contra o movimento islâmico palestino Hamas.

A "Caminhada contra o terrorismo e apoio a Israel" foi convocada pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj) e contou com milhares de participantes que agitavam bandeiras israelenses e do Brasil, entoando cânticos em hebraico, conforme observado pela AFP.

"Hamas nunca mais" e "Hamas é terrorista", gritavam os manifestantes reunidos desde antes do meio-dia junto à famosa praia carioca.