No Canadá, mudança climática altera tradições de inverno

- "Mudança radical" -

O Canadá, que, por sua localização geográfica e suas baixas temperaturas registra um aquecimento mais rápido do que outras regiões do planeta, tem sido confrontado nos últimos anos com eventos meteorológicos extremos, cuja intensidade e frequência estão aumentando.

Na capital, Ottawa, o inverno ameno do ano passado impediu pela primeira vez a abertura da pista de patinação do canal Rideau, a maior do mundo.

"Sempre teremos invernos, mas veremos a temporada de (pista de) patinação mudar radicalmente" no futuro, explicou à AFP Mitchell Dickau, da Universidade Concórdia.

Em 2020, Dickau publicou um estudo sobre o impacto da mudança climática especificamente nestes locais de esporte e lazer em Montreal.

Na última década, "a temporada de patinação costumava durar uns 55 dias. Se conseguíssemos eliminar completamente as nossas emissões (de gases de efeito estufa) e limitássemos o aquecimento a dois graus, a temporada seria encurtada entre 11 e 15 dias", explicou.