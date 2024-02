Barcelona entra em estado de emergência devido à seca e impõe restrições ao uso de água

Na próxima segunda-feira (5), a ministra da Transição Ecológica da Espanha, Teresa Ribera, se reunirá com o responsável por esta região na Catalunha, David Mascort, para avaliar a situação.

- Críticas -

Os períodos sem chuvas não são atípicos na região do Mediterrâneo espanhola, que em 2008 sofreu a seca mais longa registrada até então, com 18 meses de duração, de acordo com as autoridades. A atual já acumula mais que o dobro.

"Está se estendendo muito. Caso dure por mais um ano, a situação será dramática", comentou o diretor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Politécnica da Catalunha (UPC), Xavier Sánchez Vila.

"A seca não é só a falta de chuva, é a má gestão", declarou o Greenpeace em um comunicado.

O episódio de seca prolongada que afeta a Catalunha se estende também a outras regiões como a Andaluzia. O presidente regional desta localidade no sul do país, Juan Manuel Moreno, alertou que caso os níveis de água reduzam ainda mais, haverá restrições no verão em cidades como Málaga ou Sevilha e a administração local não excluiu a chegada de navios-tanque.