Comoção no atletismo após a morte de Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona

As homenagens se multiplicam nesta segunda-feira, (12) poucas horas depois da morte do recordista mundial da maratona, Kelvin Kiptum, de 24 anos, e do seu treinador Gervais Hakizimana, num acidente automobilístico ocorrido no domingo no Quênia, que chocou o mundo do atletismo.

O novo fenômeno do atletismo, de 24 anos, casado e pai de dois filhos, morreu na noite de domingo, por volta das 23h locais (17h de Brasília), perto da cidade de Kaptagar, no Vale do Rift, sua região de origem e onde ele estava treinando, anunciou a polícia.

Kiptum conduzia o veículo em que viajavam três pessoas, "Os dois (falecidos) são Kiptum e o seu treinador", disse Peter Mulinge, comandante da polícia do condado de Elegeyo Marakwet, no oeste do Quênia.