Fluminense reencontra LDU em busca de sua 1ª Recopa Sul-Americana

"É um jogo difícil, complicado para a LDU (...) Muito fechado no primeiro tempo, mas no segundo a LDU vai levar vantagem pelo cansaço físico do adversário", disse à AFP o editor da revista esportiva Winner, Joselo Sánchez.

Nessas circunstâncias, Sánchez apontou que o time equatoriano "tem condições de fazer um bom jogo e sair com um resultado positivo".

- Fator altitude -

Conseguir uma vitória de pelo menos dois gols de diferença em Quito, a 2.850 metros de altitude, é a chave para as pretensões da LDU, comandada pelo técnico espanhol Josep Alcácer. O jogo de volta será no dia 29 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

O Fluminense, que em seus 120 anos tinha chegado a apenas duas finais continentais (Libertadores 2008 e Sul-Americana 2009), viajou à capital equatoriana sem o suspenso John Kennedy, autor do gol do título contra o Boca.

"A LDU é uma grande equipe e jogar lá é um grande desafio", disse o lateral Guga, provável substituto de Samuel Xavier, que também não foi ao Equador porque não se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo.