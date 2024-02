Perri pega pênalti, e Lyon vai à semifinal da Copa da França

"A altura é uma vantagem para ele, com certeza. Ele se posiciona no gol e é claro que os batedores têm que assumir riscos. O último batedor chutou por cima, então também tem uma influência psicológica. Ele queria brilhar em sua primeira disputa de pênaltis e fez o que tinha que fazer. Estou feliz por ele", disse o técnico Pierre Sage sobre o goleiro brasileiro.

A sequência do Lyon é muito positiva. Depois de um início de temporada catastrófico, a equipe chegou a ser lanterna do Campeonato Francês, mas conseguiu reagir e hoje ocupa a décima posição.

Agora já são seis vitórias consecutivas, quatro na Ligue 1 e duas na Copa.

Na liga, o time ainda está longe da zona de classificação para as competições europeias, por isso ganhar a Copa da França é uma prioridade.

Caso levante o troféu, o Lyon quebraria um jejum de títulos que se estende desde 2012.

Para o Strasbourg, a eliminação chega em um mau momento, depois de quatro derrotas seguidas no Campeonato Francês, no qual ocupa a 14ª posição com apenas três pontos de vantagem sobre o Lorient (16º), primeiro time da zona de rebaixamento.