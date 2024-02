Petróleo recua ligeiramente após dados de reservas dos EUA

Os preços do petróleo caíram levemente nesta quarta-feira (28), depois de um aumento mais forte das reservas de petróleo nos Estados Unidos do que o previsto na semana passada.

A cotação do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em abril, fechou praticamente estável (-0,03%), a 83,68 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, recuou 0,41%, para 78,54 dólares.