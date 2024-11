Josias: 'O indiciamento de Bolsonaro inaugura a reinvenção da direita'

No primeiro lugar da fila está o governador Tarcísio de Freitas, que vai ter que decidir se abandona uma reeleição praticamente certa para o governo de São Paulo ou se vai abraçar uma aventura que seria para ele a sucessão presidencial de 2026. E há outros personagens menos graduados no conservadorismo. Resta saber como vão se comportar esses personagens.

Josias de Souza no UOL News

A PF indiciou o ex-presidente por tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão), tentativa de golpe de Estado (4 a 12 anos) e associação criminosa (1 a 3 anos). Somados, o ex-mandatário pode pegar até 23 anos de prisão.

Além de Bolsonaro, a Polícia Federal indiciou ainda o general Braga Netto (PL) e mais 35 pessoas sob suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, segundo apuração da reportagem do UOL.

"Bolsonaro virou doença contagiosa"

O colunista Tales Faria afirmou que Bolsonaro virou uma "doença contagiosa" e todos que tiveram qualquer contato com ele vivem com medo após o indiciamento da Polícia Federal. A declaração também foi feita durante participação no UOL News.