Otan formaliza adesão da Suécia, com bandeira içada na sede da aliança

Diante dessa postura, a Hungria decidiu não autorizar a adesão da Suécia enquanto a Turquia votou contra. A pressão fez com que finalmente a Turquia aceitasse a adesão da Suécia e a Hungria retirasse seu veto.

Com a adesão da Suécia, todos os Estados com costa para o Mar Báltico, com exceção da Rússia, são agora membros da Otan.

As bandeiras na esplanada em frente à sede da Otan estão colocadas em ordem alfabética, segundo o nome dos países em inglês. Por isso, a bandeira sueca foi içada entre as da Espanha e Turquia.

ahg/zm/jc/dd

© Agence France-Presse