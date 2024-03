Ex-comandantes das Forças Armadas vinculam Bolsonaro a plano golpista

Indagado sobre se o posicionamento de Freire Gomes foi determinante para que uma minuta do decreto que viabilizasse um golpe de Estado não fosse adiante, Baptista Jr respondeu que "sim".

O presidente do Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, disse à PF que o ex-presidente e deputados do partido o "pressionaram" para apresentar uma ação questionando o resultado das eleições no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Dos 27 militares e ex-funcionários do governo citados a depor, um total de 14 permaneceram em silêncio, inclusive o próprio ex-presidente.

Bolsonaro negou qualquer intenção golpista e se disse vítima de uma perseguição "implacável".

