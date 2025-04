Sai a crise do Pix, chega a crise dos aposentados

Lula notou bem rapidinho o tamanho da crise dos desvios bilionários do dinheiro dos aposentados. Coisa de transformar qualquer crise de Pix numa mera marolinha (sim, darling, vai vendo o tamanho do monstro). O presidente mandou demitir o presidente. Se segura, BRASEW! E assim começamos nosso #éNoite, com uma operação gigantesca da Polícia Federal, com Bolsonaro intimado na UTI, com Alcolumbre mandando e desmandando.

A história dos aposentados é a seguinte: a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (que é um ministério do governo, vale dizer) fizeram uma mega investigação e descobriram que milhões de aposentados estavam tendo descontos nas suas aposentadorias em valores que, somados, estão na casa dos bilhões.

O rolê de se fazer os descontos já vem de longa data. Mas, de repente, o valor explodiu. No último ano de Bolsonaro, cerca de R$ 700 milhões a título de benefícios assistenciais foram descontados dos salários dos aposentados. Saltou para R$ 1,3 bilhão no primeiro ano do governo Lula. E, ano passado, em 2024, foi à estratosfera: R$ 2,8 bilhões. A informação é que quase 6 milhões de aposentados tiveram seus salários descontados (alguns, de fato, podem ter autorizado os tais descontos).