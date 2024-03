Ponte desaba em Baltimore após ser atingida por navio

Os serviços de emergência procuram, nesta terça-feira (26), pelo menos sete pessoas após uma ponte ter desabado na cidade de Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos, depois de ser atingida por um navio.

De acordo com imagens registradas por câmeras de segurança, um navio porta-contêineres colidiu com um pilar da ponte Francis Scott Key, fazendo com que grande parte da estrutura de aço caísse no rio Palapsco.

Luzes, aparentemente de veículos, são observadas na ponte antes que ela se deforme e desabe por seções.