Protestos nas universidades dos EUA desafiam Israel e a direita

Primeiro, os movimentos sionistas ultraconservadores. Tais grupos viram na crueldade da ação do Hamas o timing perfeito para defender incondicionalmente o "direito de Israel de reagir". Inicia-se então uma pressão para associar qualquer defesa do direito palestino à terra a uma "condescendência" com terroristas que desejam matar judeus, e, por isso, condescendência com o antissemitismo.

Essa pressão se voltou não apenas contra estudantes e departamentos, mas também comntra presidentes de universidades. Aqui, o caso mais emblemático foi a queda de Claudine Gay, presidente da poderosa Harvard.

Por um lado, sua posição diante dos movimentos pró-Palestina foi acusada por conservadores como sendo de suposta timidez em criticar o Hamas. Isso pavimentou o caminho que a forçou a renunciar em janeiro deste ano. Por outro lado, essa pressão sobre ela não deixou de ser um escândalo.

E, claro, essa pressão também veio de doadores bilionários, cristãos e judeus conservadores em sua maioria, que ameaçavam interromper suas "generosas" doações às universidades. Quem conhece as universidades americanas sabe que essas doações individuais de magnatas e investidores, que podem ser de milhões de dólares ou até de prédios e institutos inteiros, fazem a diferença.

Em segundo lugar, o "efeito Columbia University". O protesto na universidade de Columbia, em Nova York, que começou como um ato, transformou-se em um acampamento e passou a agregar cada vez mais apoiadores.

É difícil ignorar uma ocupação como essa em uma das maiores universidades do mundo, e ainda mais difícil impedir que ela não inspire outras ocupações semelhantes. E, claro, não se prende mais de 100 estudantes no campus da Columbia, com transmissão ao vivo, sem causar um efeito multiplicador de "desobediência civil" em outros campus pelo país.