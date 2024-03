Duas organizações alertam para o risco do calor extremo

Duas das maiores organizações humanitárias do mundo realizaram, nesta quinta-feira (28), uma cúpula virtual sobre o calor extremo para pedir a governos, empresas e filantropos que se mobilizem para a chegada do verão no hemisfério norte.

Embora 2023 tenha sido o ano mais quente já registrado, o aumento das temperaturas, provocado pelas mudanças climáticas, afeta as populações mais vulneráveis: idosos, trabalhadores ao ar livre e pessoas sem acesso a sistemas de climatização.

Este calor extremo pode matar, mas presta-se menos atenção a ele do que a fenômenos como furacões ou inundações, lamentaram as duas organizações, a Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).