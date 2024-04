Iraque aprova punição para homossexualidade de até 15 anos de prisão

Em ato repudiado por ONGs de defesa dos direitos humanos, o Parlamento do Iraque aprovou neste sábado (27/04) uma lei que pune atos homossexuais com entre 10 e até 15 anos de prisão, além de introduzir diversas outras penalidades contra pessoas LGBTQ+, que já sofrem discriminação e ataques corriqueiros no país.

As mudanças foram aprovadas pela maioria dos deputados através de uma série de emendas a uma lei antiprostituição de 1988. Uma versão anterior do projeto de lei, que acabou descartada, previa pena de morte para relações entre pessoas do mesmo sexo.

A legislação aprovada no sábado impõe pena mínima de sete anos de prisão àqueles que "promovam" a homossexualidade, mais multa em valores equivalentes a R$ 38 mil até R$ 55 mil, além de pena entre um e três anos de detenção para homens que ajam "intencionalmente" como mulheres. Também criminaliza pessoas transgênero ao vetar a "mudança de sexo biológico baseada no desejo", que junto com os médicos que participem de cirurgias de redesignação sexual podem enfrentar até três anos de reclusão.