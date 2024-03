Pobreza atinge 41,7% da população na Argentina

A pobreza na Argentina alcançava 41,7% da população no fim do segundo semestre de 2023, em comparação com os 40,1% registrados no primeiro semestre, informou na quarta-feira (27) o Instituto de Estatísticas e Censos (Indec) do país.

O dado corresponde a 12,3 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Trata-se de um aumento de 1,6 ponto percentual em relação ao primeiro semestre e 2,5 a mais do que o registrado um ano antes.

Além disso, 11,9% da população argentina, cerca de 3,5 milhões de pessoas, estão em situação de indigência.