Preço do petróleo sobe e oferta mundial cai

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (28), véspera de um fim de semana prolongado em que muitos mercados estarão fechados na sexta e na segunda, em um contexto geopolítico marcado pelo temor de uma queda na oferta em várias regiões do mundo.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 1,61%, a 87,48 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, teve alta de 2,23% e foi a 83,17 dólares.

Ambas as referências globais estão se beneficiando dos problemas de fornecimento ou dos temores de escassez em todo o mundo.