Futebol brasileiro busca sexto título consecutivo da Libertadores

O River Plate é aparentemente o único time argentino em condições de fazer frente a seus adversários históricos, mas sua irregularidade levanta muitas dúvidas.

'El millonario' estreia nesta terça-feira contra o venezuelano Deportivo Táchira, uma boa oportunidade para começar com o pé direito em casa, enquanto os outros dois times do Grupo H, o Nacional do Uruguai e o Libertad do Paraguai, terão um duelo equilibrado na quarta-feira.

O São Paulo (campeão em 1992, 1993 e 2005), que retorna à maior competição de clubes da América do Sul após três anos de ausência, entra em campo na quinta-feira no Grupo B contra um argentino: o Talleres, em boa fase no campeonato nacional.

O Fluminense, atual campeão, terá que suar para defender seu título em um Grupo A com adversários tradicionais. O tricolor carioca estreia na quarta-feira contra o Alianza Lima e nesse mesmo dia, pela mesma chave, o Colo Colo recebe o Cerro Porteño, dois times com experiência na história do torneio.

Também na quarta-feira, o Botafogo recebe no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o colombiano Junior Barranquilla pelo Grupo D, que tem também a LDU do Equador, e o peruano Universitario.

Já o Atlético-MG só estreia na quinta-feira, quando enfrenta o Caracas no Estádio Olímpico da UCV, na Venezuela, pelo Grupo G. No mesmo dia o argentino Rosario Central recebe o Peñarol de Montevidéu.