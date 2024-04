Israel assume autoria 'não intencional' pelo bombardeio que matou sete trabalhadores em Gaza

A Casa Branca observou que "os trabalhadores humanitários devem ser protegidos quando entregam a ajuda desesperadamente necessária (...)".

A Austrália denunciou um ato "completamente inaceitável". Espanha, Reino Unido, Polônia e Alemanha também exigiram explicações sobre o ocorrido.

Gaza, confrontada com uma ofensiva aérea e terrestre e com um rigoroso bloqueio israelense, vive uma grave situação humanitária, com os seus 2,4 milhões de habitantes em risco de fome, segundo a ONU.

A guerra eclodiu em 7 de outubro, quando milicianos islamistas de Gaza mataram 1.160 pessoas, a maioria delas civis, no sul de Israel, segundo uma contagem baseada em dados israelenses. Entre os mortos havia mais de 300 soldados.

Os comandos islamistas também fizeram cerca de 250 reféns. Aproximadamente 130 permanecem em Gaza, dos quais 34 morreram, segundo Israel.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva para "aniquilar" o Hamas, que até agora causou 32.916 mortes, a grande maioria delas civis, segundo o último balanço do Ministério da Saúde do governo do grupo islamista em Gaza.