Max Verstappen vence GP do Japão de F1

O chinês Zhou Guanyu (Sauber) abandonou com um problema na caixa de câmbio na 13ª volta. Logan Sargeant (Williams) errou no mesmo ponto que Norris e passou reto na curva, mas conseguiu voltar para a pista.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será daqui a 15 dias, no Grande Prêmio da China, em Xangai. Será a primeira corrida no país desde 2019, antes da pandemia de covid-19.

-- Classificação do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h54:23.566

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +12.535

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +20.866