"World of Warcraft" voltará à China

Os servidores chineses do "WoW" ficaram offline em janeiro de 2023, o que gerou uma onda de irritação e lamentação por parte dos fãs que dedicaram anos de suas vidas ao jogo.

Os produtos da Blizzard entraram no mercado chinês em 2008, em uma parceria com o gigante de internet local NetEase, uma exigência legal no país que obriga os desenvolvedores estrangeiros a estabelecer associações com empresas chinesas.

Após 14 anos de parceria, as duas empresas anunciaram em novembro de 2022 que as negociações para renovar o contrato haviam fracassado, o que significou a retirada dos jogos do país.

"Após negociações contínuas ao longo do ano passado, Blizzard Entertainment e NetEase estão entusiasmadas por se alinharem em um caminho para, mais uma vez, apoiar os jogadores na China continental e estão orgulhosas em reafirmar o seu compromisso em oferecer experiências de jogo excepcionais", afirmaram.

Muito popular em todo o mundo, "World of Warcraft" é um RPG multijogador online ambientado em um mundo medieval de fantasia no qual o bem luta contra o mal.

"WoW" é conhecido por seu estilo imersivo e viciante, com os jogadores acumulando centenas de horas de jogo.