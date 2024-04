Morre Isabelle Coutant-Peyre, advogada e companheira de 'Carlos, o Chacal', na França

Em março de 2004, durante um programa na rede pública France 2, citou os sentimentos "muito profundos" e a grande "cumplicidade intelectual" que a uniam a esta figura emblemática da luta armada pró-palestina na Europa.

Perguntada sobre os problemas para manter relações físicas com ele na prisão, ela respondeu com bom humor: "Tenho um marido absolutamente ideal que me deixa livre todas as noites".

mdh-ab-tjc/eg/rpr/dd

© Agence France-Presse