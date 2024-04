Exército israelense bombardeia edifício do Hezbollah no leste do Líbano

Um bombardeio israelense teve como alvo um edifício do movimento libanês Hezbollah no leste do Líbano neste domingo (14), indicaram uma fonte do grupo pró-Irã e o Exército israelense, um dia após o ataque sem precedentes do Irã contra Israel.

"Um bombardeio israelense teve como alvo (...) um edifício de dois andares do Hezbollah", detalhou a fonte iraniana, acrescentando que o ataque não deixou vítimas.

A agência nacional de informação do Líbano (Ani) indicou que "o bombardeio inimigo destruiu um edifício na aldeia de Nabi Chit", no Vale do Beqa.