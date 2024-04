Aitana Bonmatí, Djokovic e Bellingham recebem prêmios Laureus do esporte

Jude Bellingham, o "Golden Boy" do Real Madrid, recebeu o prêmio de melhor atleta revelação após a sua excepcional temporada de estreia no clube madrilenho com apenas 20 anos.

Entre as mulheres, a campeã mundial espanhola e Bola de Ouro de 2023 Aitana Bonmatí foi eleita a melhor atleta do ano, depois de uma temporada histórica em que a catalã conquistou todos os troféus individuais e coletivos jogando pelo Barcelona.

A seleção espanhola feminina, que venceu a Copa do Mundo e a Liga das Nações no período de seis meses, recebeu o troféu de melhor equipe do ano.

E a ginasta norte-americana Simone Biles recebeu, à distância, o troféu de melhor regresso do ano, enquanto o tenista espanhol Rafael Nadal foi premiado pela sua fundação e pelos seus projetos educativos em diferentes lugares do mundo.

