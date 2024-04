Oliver Stone apresentará seu documentário sobre Lula em Cannes

Stone tem sido um visitante regular do Festival de Cinema de Cannes, onde apresentou vários filmes.

As filmagens desse documentário sobre Lula duraram meses, e Stone viajou com o veterano político brasileiro, explicou.

Em seu comunicado à imprensa, o 77º Festival de Cannes anunciou três adições à competição oficial: "La plus précieuse des marchandises", um filme de animação de Michel Hazanavicius sobre um menino judeu que escapa milagrosamente da deportação para um campo de extermínio, "Trei kilometri pana la capatul lumii", do diretor romeno Emanuel Parvu, e "The seed of the sacred fig", do diretor iraniano Mohammad Rasoulof.

