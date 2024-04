Gravações de filme de Eddie Murphy deixam vários feridos

Várias pessoas ficaram feridas em um acidente no set de filmagem de um novo filme de Eddie Murphy, informaram os estúdios Amazon MGM na terça-feira (23).

O acidente ocorreu no set de "The Pickup", uma comédia sobre roubos, no último sábado, durante a gravação de uma sequência de ação.

"Infelizmente, a sequência não saiu como planejado e vários membros da equipe ficaram feridos", disse um porta-voz.