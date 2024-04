Médicos de Gaza salvam bebê por meio de cesárea

O conflito começou após o ataque do grupo palestino Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, no qual combatentes islamistas mataram cerca de 1.170 pessoas e raptaram 250, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre na Faixa de Gaza, governada desde 2007 pelo movimento islamista classificado como organização terrorista por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

A operação militar já deixou 34.183 mortos, segundo o Ministério da Saúde, no estreito território de cerca de 2,4 milhões de habitantes.

Os bombardeios israelenses deixaram grande parte da Faixa em ruínas.

Segundo a ONU, 1,5 milhão de palestinos, a maioria deles deslocados, estão aglomerados em Rafah, onde sobrevivem sob a ameaça de uma ofensiva militar israelense.

bur-crb/ayv/cn/meb/mb/aa/fp