BB dá carência de até 6 meses para crédito a empresas do RS atingidas por chuvas

São Paulo, 6 - O Banco do Brasil (BB) anunciou no domingo, 5, uma série de medidas de apoio a pessoas e empresas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Entre elas, flexibilização em crédito, operações de agronegócios e seguros. Haverá renegociação de dívidas com taxas diferenciadas, com até 180 dias de carência e 120 meses para pagamento.

As empresas dos municípios gaúchos atingidos também contarão com linhas de repactuação, com prazos de 30, 36 ou 48 meses, nas operações convencionais, ou até 72 meses, para as contratações via Pronampe. Já as operações de financiamento imobiliário e empréstimo com garantia de imóvel poderão ter até quatro parcelas de capital e encargos básicos repactuadas e transferidas para o final do cronograma.