Floresta amazônica se torna 'refém' dos guerrilheiros em negociações na Colômbia

Assim denunciou a ministra do Meio Ambiente, Susana Muhamad, quando alertou sobre um "pico histórico" de desmatamento justo quando as negociações de paz entre o Executivo e o EMC passam por seu pior momento desde que entraram em ação no final de 2023.

No último trimestre desse ano e nos primeiros três meses de 2024, a perda de floresta aumentou 41% e 40%, respectivamente, em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo Muhamad.

A ministra culpou o fenômeno climático do El Niño e a maior dissidência das Farc de estimular essa atividade "como uma forma de pressão armada" contra o presidente Gustavo Petro.

"Está se colocando a natureza no meio do conflito e isso é uma violação ao direito humanitário onde claramente" a "destruição do meio ambiente é proibida", reclamou.

O aumento do desmatamento é um golpe para Petro, que, no ano passado, celebrou o número mais baixo em uma década, quando a Colômbia perdeu 123.517 hectares de floresta em 2022.

Em 16 de abril, o governo assegurou que o EMC se dividiu em duas facções e está negociando apenas com a metade de seus combatentes.