Itália permite aos grupos antiaborto acesso a clínicas

O Parlamento italiano aprovou uma lei que permite aos ativistas antiaborto acesso às mulheres que comparecem às clínicas para que recebam mais informações sobre a interrupção da gravidez, uma medida do governo de extrema direita que provoca indignação entre a oposição.

A medida, adotada na terça-feira pelo Senado, permite às regiões garantir que grupos "com experiência qualificada em apoio à maternidade" possam ter acesso às mulheres que estão pensando em abortar em clínicas administradas pelo sistema de saúde público.

O governo disse que a emenda cumpre o objetivo original da lei de 1978 que legaliza o aborto, segundo a qual as clínicas podem colaborar com esses ativistas para apoiarem a maternidade e informarem melhor as pacientes.