Em Porto Alegre, socorristas vão de andar em andar em busca de moradores ilhados

Primeiro foram os habitantes que escaparam da água subindo nos telhados. Agora, aqueles que ainda estão presos nos andares das casas. Os socorristas ainda têm um árduo trabalho de resgate em Porto Alegre, atingida por inundações sem precedentes.

No bairro de Sarandi da capital do Rio Grande do Sul, os bombeiros conseguiram evacuar os habitantes que se refugiaram no topo de suas casas quando as chuvas torrenciais inundaram grande parte das ruas e avenidas.

"Agora estamos retirando as pessoas que estão no segundo e terceiro andar", explica à AFP Daniel Batista da Rocha, primeiro sargento do corpo de bombeiros do Rio Grande do Sul.