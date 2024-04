Osaka consegue em Madri sua primeira vitória na temporada de saibro

A tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, conquistou sua primeira vitória da temporada no saibro ao derrotar a belga Greet Minnen sem grandes dificuldades, por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-1 nesta quarta-feira (24), pela primeira rodada do WTA 1000 de Madri.

Essa foi também a sua primeira vitória nesta superfície desde a derrota sofrida na primeira fase da edição de 2022 do torneio parisiense de Roland Garros.

Na semana passada, a japonesa perdeu na estreia do WTA 250 de Rouen, na França, para a italiana Martina Trevisan.