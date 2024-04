Palmeiras vence Independiente del Valle (3-2) de virada em Quito na Libertadores

Nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2) foi a vez de outra joia aparecer, mas do lado alviverde: Endrick diminuiu de cabeça para o Palmeiras, que teve um primeiro tempo difícil.

O empate veio aos 81 minutos com um gol de Lázaro. Faltando segundos para o fim, Guilherme marcou o gol da vitória.

Com este triunfo, o Palmeiras chegou aos sete pontos e abriu uma vantagem valiosa. Independiente del Valle e o uruguaio Liverpool estão atrás com quatro pontos. O argentino San Lorenzo é o lanterna com apenas um ponto.

