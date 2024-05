Tales: Por trás de tragédia no RS, há crise de responsabilidade de governos

Tales explicou como os problemas de gestão, que se arrastam há tempos no Rio Grande do Sul, impediram investimentos mais robustos no combate e prevenção de acidentes causados pelas forças da natureza.

Esse problema no Rio Grande do Sul é de origem climática e já vivemos tempos de eventos climáticos extremos. Mas também é um problema de irresponsabilidade dos governantes.

O Rio Grande do Sul é uma das maiores e mais diversificadas economias do Brasil. É um dos Estados mais endividados do Brasil, com um setor público considerado como um dos mais deficitários do país. As causas do desequilíbrio financeiro são antigas, e não são só desse governo. A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul mostra que a situação é impossível de administrar. Tales Faria, colunista do UOL

Coordenador do Inpe: Temos que ter atenção com RS até 1ª quinzena de maio

O Rio Grande do Sul requer atenção especial até pelo menos o fim da primeira quinzena de maio por conta das fortes chuvas que assolam o Estado, afirmou o coordenador-geral do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Gilvan Sampaio.